Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Двумя поединками завершится 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Так, сегодня мадридский "Атлеко" примет немецкий "Байер". Испанская команда имеет огромное преимущество, забив в первом матче четыре мяча. Также стоит отметить, что перед ответным матчем у "Байера" сменился тренер. Кроме того, немецкая команда никогда не побеждала по сумме двух матчей на стадии 1/8 ЛЧ.

Тренер "Атлетико" Диего Симеоне анонсировал сложную игру с "Байером" и отметил, что команда "должна показать хорошую игру, свой футбол... каждый должен биться за честь клуба.

Второй поединок состоится в Монако, где в "гости" пожалует "Манчестер Сити".

Первый поединок, который закончился "ливнем" голов, оставляет небольшое преимущество для "горожан". Однако "монегаски" выиграли все 6 матчей двух матчевых противостояний с английскими командами.

Главный тренер "Монако" отметил, что первоочередная задача забить два мяча. Также он отметил индивидуальные качества соперника, которые составляют "опасность".

В свою очередь Х.Гвардиола заявил, что будет настраивать свою команду на победную игру, а не на удержание счета.

Напомним, вчера, в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли "Ювентус" и "Лестер".