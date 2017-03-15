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Сьогодні визначаться останні чвертьфіналісти Ліги Чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні визначаться останні дві команди, які пройдуть до 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.

Двома поєдинками завершиться 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Так, сьогодні мадридський “Атлеко” прийматиме німецький “Байєр”. Іспанська команда має величезну перевагу, забивши у першому матчі чотири м’ячі. Також варто зазначити, що перед матчем-відповіддю у “Байєра” змінився тренер. Крім того, німецька команда ніколи не перемагала за сумою двох матчів на стадії 1/8 ЛЧ.

Тренер “Атлетико” Дієго Сімеоне анонсував складу гру з “Байєром” та зазначив, що команда “має погазати гарну гру, власний футбол.. кожен має битися за честь клубу.

Інший поєдинок відбудеться в Монако, де в “гості” завітає “Манчестер Сіті”.

Перший поєдинок, який закінчився “зливою” голів, залишає невелику перевагу для “міщан”. Проте “монегаски” виграли всі 6 матчів двох матчевих протистоянь з англійськими командами.

Головний тренер “Монако” зауважив, що першочерговою задачею є забити два м’ячі. Також він відзначив індивідуальні якості суперника, які становлять “небезпеку”.

В свою чергу Х.Гвардіола заявив, що буде налаштовувати свою команду на переможну гру, а не утримування рахунку.

Нагадаємо, учора, до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийшли "Ювентус"  та "Лестер".

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