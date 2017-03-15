Сьогодні визначаться останні чвертьфіналісти Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні визначаться останні дві команди, які пройдуть до 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів, передає УНН з посиланням на УЄФА.
Двома поєдинками завершиться 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Так, сьогодні мадридський “Атлеко” прийматиме німецький “Байєр”. Іспанська команда має величезну перевагу, забивши у першому матчі чотири м’ячі. Також варто зазначити, що перед матчем-відповіддю у “Байєра” змінився тренер. Крім того, німецька команда ніколи не перемагала за сумою двох матчів на стадії 1/8 ЛЧ.
Тренер “Атлетико” Дієго Сімеоне анонсував складу гру з “Байєром” та зазначив, що команда “має погазати гарну гру, власний футбол.. кожен має битися за честь клубу.
Інший поєдинок відбудеться в Монако, де в “гості” завітає “Манчестер Сіті”.
Перший поєдинок, який закінчився “зливою” голів, залишає невелику перевагу для “міщан”. Проте “монегаски” виграли всі 6 матчів двох матчевих протистоянь з англійськими командами.
Головний тренер “Монако” зауважив, що першочерговою задачею є забити два м’ячі. Також він відзначив індивідуальні якості суперника, які становлять “небезпеку”.
В свою чергу Х.Гвардіола заявив, що буде налаштовувати свою команду на переможну гру, а не утримування рахунку.
Нагадаємо, учора, до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийшли "Ювентус" та "Лестер".