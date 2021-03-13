Сегодня исполняется 60 лет со дня Куреневской трагедии в Киеве

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41973 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60192 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107209 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143015 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194664 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193019 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278922 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326353 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157830 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143131 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 25820 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105574 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 21094 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 20470 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 23751 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 326355 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 279813 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435068 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400997 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384190 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105580 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186002 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214193 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194144 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278925 просмотра
Актуальное
Сегодня исполняется 60 лет со дня Куреневской трагедии в Киеве

Сегодня исполняется 60 лет со дня Куреневской трагедии в Киеве

Киев  •  УНН

 • 30638 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве 60 лет назад произошла техногенная катастрофа, известная как "Куреневская трагедия", передает УНН.

Детали

Куреневская трагедия случилась в Киеве 13 марта 1961 года, когда мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам.

11-12 марта 1961 года через дамбу переливались струйки воды, которые становились все сильнее, однако меры для срочного укрепления дамбы или эвакуации людей из опасной зоны предприняты не были. В 6:45 13 марта дамба начала разрушаться, а в 9:20 (некоторые источники дают время 8:30) ее прорвало, и масса жидкой пульпы хлынула вниз. Начальная высота вала достигала 14 метров, ширина в створе "Кирилловская церковь" - примерно 14 метров, а скорость - 5 метров в секунду. В 9:30 пульпа достигла Куреневки и залила площадь около 30 гектаров. В районе улицы Фрунзе высота вала уменьшилась вдвое. Постепенно разреженная пульпа становилась твердой, как камень. Уже в таком виде высота этой массы местами достигла трех метров.

Поток переворачивал и сносил автомобили, автобусы, трамваи, валил столбы электрических сетей, рвал провода. Один из автобусов столкнулся с грузовиком и загорелся.

Пульпа практически полностью уничтожила трамвайное депо им. Красина, несколько десятков его работников погибли. По инициативе руководителя технического отдела КП "Киевпастранс" Брамского Казимира Антоновича и музея киевского электротранспорта Литвинской Лидии Архиповны в память о погибших в результате Куреневской трагедии работников трамвайного депо возле его входа в 1995 году открыт памятный знак, на территории предприятия построена часовня и организован сбор данных о погибших.

Добавим

По одним данным, Куреневская катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов государственного фонда, два общежития. В то же время, согласно официальному отчету, на который должен гриф "Для служебного пользования", в результате аварии разрушены 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для проживания оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживали 353 семьи численностью 1228 человек.

Было полностью снесено Копыловское кладбище, затоплена территория стадиона "Спартак", городской больницы № 15, часть улиц Фрунзе, Новоконстантиновской и Кожевенного переулка, а также улицы Луговой-Станционная, Троицко-Кирилловская и Тульчинская.

Сегодня же, в 60-ю годовщину Куреневской трагедии от имени Президента Украины Владимира Зеленского в память о погибших киевлянах установлено корзину цветов к памятному кресту на ул. Елены Телиги в столице.

"Эта трагедия, как и Чернобыль и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задачей которой всегда будет создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим! Сочувствие тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии", - отметил Глава государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы