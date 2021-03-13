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Сьогодні виповнюється 60 років з дня Куренівської трагедії у Києві

Сьогодні виповнюється 60 років з дня Куренівської трагедії у Києві

Київ • УНН

 • 30648 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві 60 років тому сталась техногенна катастрофа, відома як “Куренівська трагедія”, передає УНН.

Деталі

Куренівська трагедія сталася в Києві 13 березня 1961 року, коли потужний селевий потік із Бабиного яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку й призвів до численних жертв.

11-12 березня 1961 року через дамбу переливалися струмочки води, що ставали дедалі сильнішими, однак заходів для термінового зміцнення дамби чи евакуації людей із небезпечної зони вжито не було. О 6:45 13 березня дамба почала руйнуватися, а о 9:20 (деякі джерела подають час 8:30) її прорвало, і маса рідкої пульпи ринула вниз. Початкова висота валу сягала 14 метрів, ширина у створі “Кирилівська церква” — приблизно 14 метрів, а швидкість — 5 метрів за секунду. О 9:30 пульпа дісталася Куренівки та залила площу близько 30 гектарів. У районі вулиці Фрунзе висота валу зменшилася вдвічі. Поступово розріджена пульпа ставала твердою, мов каміння. Вже в такому вигляді висота цієї маси місцями досягла трьох метрів.

Потік перевертав і відносив автомобілі, автобуси, трамваї, валив стовпи електричних мереж, рвав дроти. Один із автобусів зіткнувся з вантажівкою і запалав.

Пульпа практично повністю знищила трамвайне депо ім. Красіна, кілька десятків його працівників загинули. За ініціативою керівника технічного відділу КП “Київпастранс” Брамського Казимира Антоновича та музею київського електротранспорту Лівінської Лідії Архипівни у пам’ять про загиблих унаслідок Куренівської трагедії працівників трамвайного депо біля його входу у 1995 році відкрито пам’ятний знак, на території підприємства споруджено каплицю та організовано збір даних про загиблих.

Додамо

За одними даними, Куренівська катастрофа знищила 22 приватні одноповерхові будинки, 5 двоповерхових, 12 одноповерхових будинків державного фонду, два гуртожитки. Водночас, згідно з офіційними звітом, що мав гриф “Для службового користування”, внаслідок аварії зруйновано 68 житлових і 13 адміністративних будинків. Непридатними для проживання виявилися 298 квартир і 163 приватні будинки, в яких мешкало 353 родини чисельністю 1228 осіб.
Було повністю знесено Копилівський цвинтар, затоплено територію стадіону “Спартак”, міської лікарні № 15, частину вулиць Фрунзе, Новокостянтинівської і Кожевенного провулка, а також вулиці Лугову-Станційну, Троїцько-Кирилівську і Тульчинську.

Сьогодні ж, у 60-ті роковини Куренівської трагедії від імені Президента України Володимира Зеленського на знак пам’яті про загиблих киян встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на вул. Олени Теліги у столиці.

“Ця трагедія, як і Чорнобиль та інші сумні сторінки нашої історії, спричинені так званим людським фактором, є гірким уроком для суспільства й пересторогою для влади, завданням якої є завжди створювати безпечні умови для громадян. Вічна пам’ять загиблим! Співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких у цій трагедії”, — зазначив Глава держави.

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