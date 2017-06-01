Сегодня отмечается День защиты детей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. День защиты детей, приходящийся на первый день лета является одним из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года, передает УНН.
Решение о реализации проекта было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Международный день защиты детей - это напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению.
Декларация имела лишь рекомендательный характер, без обязательной силы. Первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года.
Конвенцию подписала 61 страна, 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в СССР.