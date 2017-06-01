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Сьогодні відзначається День захисту дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. День захисту дітей, що припадає на перший день літа є одним з найдавніших міжнародних свят, його відзначають у всьому світі з 1950 року, передає УНН.

Сьогодні відзначається День захисту дітей

Рішення про його запровадження було ухвалене Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року.

ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямів своїй діяльності.

Міжнародний день захисту дітей — це нагадування дорослим про необхідність дотримання прав дітей на життя, на свободу думки і релігії, на освіту, відпочинок і дозвілля, на захист від фізичного і психологічного насильства, на захист від експлуатації дитячої праці як необхідних умов для формування гуманного і справедливого суспільства.

У 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини, до якої увійшли статті, що закликають батьків, державні органи, місцеву владу і уряди, неурядові організації визнати викладені в них права і свободи дітей і прагнути до їх дотримання.

Декларація мала лише рекомендаційний характер, без обов’язкової сили. Першим і основним міжнародно-правовим документом, в якому права дитини розглядалися на рівні міжнародного права, стала Конвенція про права дитини, прийнята ООН 20 листопада 1989 року.

Конвенцію підписала 61 країна, 13 липня 1990 року Конвенція була ратифікована в СРСР.

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