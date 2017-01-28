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Сегодня состоятся телефонные переговоры президентов США и России

Сегодня состоятся телефонные переговоры президентов США и России

Киев • УНН

 • 10211 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в субботу, 28 января, в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву), передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Отмечается, что участвовать в переговорах будет также вице-президент США Майкл Пенс. Других деталей телефонного разговора двух лидеров в администрации пока не предоставили.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор двух лидеров состоится 28 января.

"Это первый телефонный контакт после вступления в должность президента Д.Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится", - сказал Д.Песков.

Как сообщал УНН, Д.Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето провели телефонный разговор , который длился около часа.

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