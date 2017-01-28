Сьогодні відбудуться телефонні переговори президентів США і Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Телефонні переговори президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудуться в суботу, 28 січня, о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом), передає УНН з посиланням на ТАСС.
Відзначається, що брати участь в переговорах буде також віце-президент США Майкл Пенс. Інших деталей щодо телефонної розмови двох лідерів в адміністрації поки не надали.
Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що розмова двох лідерів відбудеться 28 січня.
“Це перший телефонний контакт після вступу на посаду президента Д.Трампа, тому, безумовно, очікувати від такого телефонної розмови субстантивних контактів по всьому периметру навряд чи доводиться,” — сказав Д.Пєсков.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто провели телефонну розмову, яка тривала близько години.