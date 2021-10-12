Сегодня состоится саммит G20 для обсуждения ситуации в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня, 12 октября, состоится внеочередное заседание G20 для обсуждения ситуации в Афганистане. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Италия председательствует в G20 в этом году, и Драги недавно обсуждал ситуацию в Афганистане с другими мировыми лидерами, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина, в попытке организовать специальную встречу для выработки стратегий противодействия кризису.
“Мы достигли точки, когда нам нужно только заботиться о спасении жизней”, — сказал Драги на пресс конференции.
По его словам, международное сообщество должно также разработать стратегию по предотвращению превращения Афганистана в убежище для боевиков.
По сообщениям, после взятия под контроль Афганистана правительство Талибана объявил, что восстановит применения суровых наказаний к нарушителям закона, включая ампутации и казни, а также ограничит права женщин.
Рим заявил, что систематическое нарушение прав женщин делает невозможным признание администрации талибов, но призвал иностранное правительство гарантировать финансовую поддержку афганским гражданам.
“Я считаю, что самые богатые страны мира должны сделать что-то, чтобы избежать гуманитарной катастрофы”, — заявил Драги.
Дополнение
Внеочередная встреча G20 состоится за несколько недель до саммита лидеров, запланированного в Риме на 30-31 октября. Драги сообщил, что Катар, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Организация Объединенных Наций также примут участие в саммите.
Афганская кризис усиливает беспокойство в Европейском союзе по поводу риска массовых потоков мигрантов, и некоторые государства-члены уже выступили против планов по размещению беженцев.