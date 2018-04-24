Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выступит на этой стадии в десятый раз и впервые с сезона 2007/08, когда "красные" потерпели лишь второе поражение в 1/2 финала. "Рома" раньше доходила до полуфинала лишь однажды - как раз в сезоне 1983/84, когда в финале уступила "Ливерпулю" на родном "Олимпико".

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"Мерсисайдцы" играли с представителями Италии на европейской арене 25 раз - 9 выигрышей, 5 ничьих, 11 поражений. "Рома" провела в Англии 16 матчей и победила лишь раз при девяти поражениях.

Примечательно, что "Рома" выиграла только шесть из 25 последних матчей в Лиге чемпионов (11 поражений), но при этом она одержала пять побед в девяти последних встречах.

Добавим, что на встрече в Ливерпуле, которая стартует в 21:45, будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.