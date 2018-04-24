Сьогодні відбудеться перший півфінальний матч Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" в рідних стінах прийматиме італійську "Рому", яку обіграв в серії пенальті у фіналі Кубка європейських чемпіонів-1983/84, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Ліверпуль” виступить на цій стадії в десятий раз і вперше з сезону 2007/08, коли “червоні” зазнали лише другої поразки в 1/2 фіналу. “Рома” раніше доходила до півфіналу лише одного разу — як раз в сезоні 1983/84, коли у фіналі поступилася “Ліверпулю” на рідному “Олімпіко”.
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“Мерсисайдці” грали з представниками Італії на європейській арені 25 разів — 9 виграшів, 5 нічиїх, 11 поразок. “Рома” провела в Англії 16 матчів і перемогла лише раз при дев’яти поразках.
Примітно, що “Рома” виграла тільки шість з 25 останніх матчів у Лізі чемпіонів (11 поразок), але при цьому вона здобула п’ять перемог у дев’яти останніх зустрічах.
Додамо, що на зустрічі в Ліверпулі, яка стартуватиме о 21:45, буде працювати німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Брихом.