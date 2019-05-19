Сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68941 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85484 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 97981 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123559 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111789 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137885 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий

Сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий

Киев  •  УНН

 • 22675 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Ежегодно в третье воскресенье мая Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий. Украинский институт национальной памяти подготовил информационные материалы к годовщине Большого террора, информирует УНН.

Большой террор - масштабная кампания массовых репрессий граждан, была развернута в СССР в 1937-1938 гг. По инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивание населения, изменения национальной и социальной структуры общества. Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.

За период Большого террора на территории УССР, по оценкам историков, были осуждены 198,918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря (другие меры наказания охватывали менее 1%, уволено было только 0,3%).

Массовые репрессивные операции в 1937-1938 гг., по замыслу Сталина, должны были завершить двадцатилетнюю борьбу с "социально враждебными элементами", смирить населения путем массового террора, утвердить авторитарный стиль руководства и осуществить "кадровую революцию". Основанием для развертывания террора был тезис Сталина об обострении классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства.

Времена Большого террора в массовом сознании населения СССР обозначены тотальным страхом и недоверием. Ночные аресты соседей, подозрения коллег на работе, друзей, родственников, поиск шпионов и вредителей, боязнь доносов и обязанность публично клеймить врагов народа были повседневными. Лицо мог написать донос на коллег, опасаясь, что те донесут на него первыми. Это стало типичным средством решения личных конфликтов с руководством, преподавателями, родственниками и тому подобное.

В 2015 году Украина осудила преступления коммунистического тоталитарного режима Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганд их символики". Законопроект был разработан Украинским институтом национальной памяти совместно с народными депутатами Украины, общественностью и экспертами реанимационное пакета реформ.

В 2018 году Верховная Рада проголосовала за Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991. годов". Закон существенно расширяет круг лиц, подпадающих под реабилитацию. В частности, в нем прописана автоматическая реабилитация лиц, которые были наказаны внесудебными органами, право на реабилитацию получат те, кто с оружием в руках боролся за независимость Украины, был заключен, принудительно помещен в психиатрическое учреждение, трудовую армию, лишен имущества за "экспроприацию "или" раскулачивание "или депортирован по национальному признаку.

Напомним, сегодня отмечают Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Вчера, 18 мая, в Украине почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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