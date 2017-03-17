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Сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом

Сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом

Киев • УНН

 • 11938 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем на западе и в северной части преимущественно без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, в Карпатах до -2-5 ° С мороза, днем ​​она составит + 3 + 8 ° С градусов тепла, на юге и юго-востоке до + 10 ° С градусов выше нуля.

  • В западной части ночью пройдут дожди, местами с мокрым снегом, днем ​​без осадков. Температура воздуха ночью -1 ° С мороза - 4 ° С тепла, в Карпатах до -2-6 ° С мороза, днем ​​3 + 7 ° С тепла.
  • В северных областях ночью пройдет дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С тепла, днем ​​3 + 8 ° С тепла.
  • В восточных областях ожидается влажная погода. Температура воздуха ночью -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, днем ​​4 + 9 ° С тепла.
  • В центральной части - дожди, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью + 1 + 5 ° С тепла, днем ​​4 + 9 ° С тепла.
  • В южной части ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью + 2 + 6 ° С тепла, днем ​​5 + 10 ° С тепла.

Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с.

Украинские Национальные Новости

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