Сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем на западе и в северной части преимущественно без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, в Карпатах до -2-5 ° С мороза, днем она составит + 3 + 8 ° С градусов тепла, на юге и юго-востоке до + 10 ° С градусов выше нуля.
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- В западной части ночью пройдут дожди, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью -1 ° С мороза - 4 ° С тепла, в Карпатах до -2-6 ° С мороза, днем 3 + 7 ° С тепла.
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- В северных областях ночью пройдет дождь, местами с мокрым снегом, днем существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С тепла, днем 3 + 8 ° С тепла.
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- В восточных областях ожидается влажная погода. Температура воздуха ночью -1 ° С мороза + 4 ° С тепла, днем 4 + 9 ° С тепла.
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- В центральной части - дожди, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью + 1 + 5 ° С тепла, днем 4 + 9 ° С тепла.
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- В южной части ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью + 2 + 6 ° С тепла, днем 5 + 10 ° С тепла.
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Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с.