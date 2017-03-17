Сьогодні в Україні пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вдень на заході та у північній частині переважно без опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-5°С морозу, вдень вона становитиме +3+8°С градусів тепла, на півдні та південному сході до +10°С градусів вище нуля.
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- У західній частині вночі пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, вдень без опадів. Температура повітря вночі −1°С морозу — +4°С тепла, в Карпатах до −2-6°С морозу, вдень +3+7°С тепла.
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- У північних областях вночі пройде дощ, місцями з мокрим снігом, вдень суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0+5°С тепла, вдень +3+8°С тепла.
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- У східних областях очікується волога погода. Температура повітря вночі −1°С морозу +4°С тепла, вдень +4+9°С тепла.
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- У центральній частині — дощі, можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі +1+5°С тепла, вдень +4+9°С тепла.
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- У південній частині очікується дощова погода. Температура повітря вночі +2+6°С тепла, вдень +5+10°С тепла.
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Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.