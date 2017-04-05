Сегодня в Украине будет переменно облачно

“Прогноз погоды в Украине на среду, 5 апреля: переменная облачность. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой, днем ​​на Правобережье местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м / с.

Температура днем ​​13-18 ° тепла, на Закарпатття — до 20 °, в Карпатах — 4-9 °.