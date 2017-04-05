Сегодня в Украине будет переменно облачно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“Прогноз погоды в Украине на среду, 5 апреля: переменная облачность. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой, днем на Правобережье местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м / с.
Температура днем 13-18 ° тепла, на Закарпатття — до 20 °, в Карпатах — 4-9 °.