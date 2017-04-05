Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність

“Прогноз погоди в Україні на cереду, 5 квітня: мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині, вдень на Правобережжі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень становитиме 13-18° тепла, на Закарпаттті — до 20°, в Карпатах — 4-9°.