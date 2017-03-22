Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня в Украине, по прогнозам синптикив, будет преобладать переменная облачность, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"22 день марта в Украине будет таким: переменная облачность", - говорится в сообщении.
Осадков не предусматривают, только в Волынской, Львовской и Ровенской областях днем дожди, местами грозы.
Ветер будет преобладать юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура днем 13-18 °, на Прикарпатье и Закарпатье местами 20-22 °, на Волыни 7-9 °; в восточной части ночью около 0 °.