Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні в Україні, за прогнозами синптиків, переважатиме мінлива хмарність, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“22 день березня в Україні буде таким: мінлива хмарність”, — йдеться в повідомленні.
Опадів не передбачають, лише у Волинській, Львівській та Рівненській областях вдень дощі, подекуди грози.
Вітер переважатиме південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме 13-18°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 20-22°, на Волині 7-9°; у східній частині вночі близько 0°.