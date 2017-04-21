Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия

“21 апреля в южных, восточных, центральных областях сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в южных, Кировоградской, Днепропетровской, днем ​​в Днепропетровской, Харьковской, местами в Полтавской областях сильный мокрый снег, в западных и северных областях без осадков, только в Прикарпатье и в Карпатах ночью мокрый снег”, — говорится в сообщении.

Ветер прогнозируют восточный и северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с, в Украине, кроме северной части, порывы 15-20 м / с.

Сохранится холодная погода: днем ​​температура составит 5-10 ° тепла, в большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской областях — 1-5 ° тепла; на высокогорье Карпат — 1-6 ° мороза.