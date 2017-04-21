Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови

“21 квітня у південних, східних, центральних областях складні погодні умови: мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, вночі у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, вдень у Дніпропетровській, Харківській, місцями у Полтавській областях сильний мокрий сніг; у західних та північних областях без опадів, лише на Прикарпатті та в Карпатах вночі мокрий сніг”, — йдеться в повідомленні.

Вітер прогнозують східний і північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, пориви 15-20 м/с.

Утримається холодна погода: вдень температура становитиме 5-10° тепла, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Харківській областях — 1-5° тепла; на високогір’ї Карпат — 1-6° морозу.