Сегодня в Украине ожидается теплая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит 16-21 градус тепла. Ночью ожидается 7-14 градусов тепла. Существенные осадки маловероятны, только в западных и северных областях пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных областях ожидается влажная погода с небольшими дождями. Температура воздуха днем 17-21 градус тепла.
В северных областях — без существенных осадков, местами слабый дождь. Температура воздуха днем 10-17 градусов тепла.
В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 12-18 градусов выше нуля.
В центральных областях осадки маловероятны. Температура воздуха днем 15-21 градус выше нуля.
На юге Украины — сухая теплая погода. Температура воздуха днем 18-22 градуса выше нуля.
Как ранее информировал УНН, средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.