Сегодня в Украине ожидается теплая погода

В западных областях ожидается влажная погода с небольшими дождями. Температура воздуха днем ​​17-21 градус тепла.

В северных областях — без существенных осадков, местами слабый дождь. Температура воздуха днем ​​10-17 градусов тепла.

В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​12-18 градусов выше нуля.

В центральных областях осадки маловероятны. Температура воздуха днем ​​15-21 градус выше нуля.

На юге Украины — сухая теплая погода. Температура воздуха днем ​​18-22 градуса выше нуля.

Как ранее информировал УНН, средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.