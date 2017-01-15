Сегодня в Украине ожидается гололедица и порывы ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Украинцев призвали быть осторожными из-за гололеда и порывов ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 15 января на дорогах страны гололедица; ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Уважаемые граждане! Будьте осторожны во время пребывания на улице!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 15 января спасатели призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.