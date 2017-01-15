Сьогодні в Україні очікується ожеледиця та пориви вітру

“За даними Укргідрометцентру, 15 січня на дорогах країни ожеледиця; вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Шановні громадяни! Будьте обережні під час перебування на вулиці!” — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 15 січня рятувальники закликали утриматися від походів у гори через лавинну небезпеку у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.