Сегодня в Украине местами пройдут кратковременные дожди

“31 мая в Украине: переменная облачность. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, днем ​​в Украине местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах западных областей град и шквалы 15-20 м / с”, — говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, на западе северо-западный, скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 24-29 ° тепла, в Карпатах — 16-21 °.