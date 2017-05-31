Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність, місцями очікуються короткочасні дощі, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“31 травня в Україні: мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень в Україні місцями короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах західних областей град та шквали 15-20 м/с”, — йдеться в повідомленні.
Вітер синоптики прогнозують південно-західний, на заході північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 24-29° тепла, в Карпатах — 16-21°.