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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30796 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі

Київ • УНН

 • 7674 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність, місцями очікуються короткочасні дощі, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі

“31 травня в Україні: мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень в Україні місцями короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах західних областей град та шквали 15-20 м/с”, — йдеться в повідомленні.

Вітер синоптики прогнозують південно-західний, на заході північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 24-29° тепла, в Карпатах — 16-21°.

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