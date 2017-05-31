Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі

“31 травня в Україні: мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень в Україні місцями короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах західних областей град та шквали 15-20 м/с”, — йдеться в повідомленні.

Вітер синоптики прогнозують південно-західний, на заході північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 24-29° тепла, в Карпатах — 16-21°.