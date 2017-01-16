Сегодня в Украине лекарства стоят в 14 раз дороже, чем в Европе - В.Рабинович
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Работа нынешнего руководства Минздрава приносит людям больше вреда, чем пользы. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, выступая в понедельник 16 января на акции в поддержку кардиохирурга Бориса Тодурова под стенами Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
"Такие, как Супрун, уничтожат Украину. Сегодня в Украине лекарства стоят в 14 раз дороже, чем в Европе, - как такое может быть? Сегодняшняя политика Министерства здравоохранения - это целенаправленное уничтожение народа Украины. И мы не будем этого терпеть", - сказал В.Рабинович.
По его словам, "над страной, над здоровьем ее населения ставят огромный опыт".
"Сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказывает нам, как жить в нашей стране. 15 ведущим кардиохирургам Украины предложена работа за рубежом, и все "благодаря" и.о. министра здравоохранения. Так пусть лучше поедет одна Супрун, а профессионалы останутся. Такие врачи, как Тодуров, - это гордость страны, а министр Супрун - ее позор", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что бесплатное медобслуживание - конституционное право украинцев.
"Я напомню всем этим "управленцам", что право украинцев на бесплатное медицинское обслуживание прописано в Конституции Украины, а это значит, что ни один министр не может отменить Конституцию. А если это происходит, значит, страна захвачена, и захвачена проходимцами. Поэтому мы здесь", - убежден лидер партии "За жизнь".
Напомним, конфликт вокруг Министерства здравоохранения произошел после того, как директор Института сердца Борис Тодуров заявил о непрозрачных закупках медикаментов со стороны Министерства здравоохранения и блокировки работы Института сердца, которое привело к смерти десятков тысяч украинцев.