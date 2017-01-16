Сьогодні в Україні ліки коштують в 14 разів дорожче, ніж в Європі - В.Рабінович

“Такі, як Супрун, знищать Україну. Сьогодні в Україні ліки коштують у 14 разів дорожче, ніж в Європі, — як таке може бути? Сьогоднішня політика Міністерства охорони здоров’я — це цілеспрямоване знищення народу України. І ми не будемо цього терпіти”, - сказав В.Рабінович.

За його словами, “над країною, над здоров’ям її населення ставлять величезний експеримент”.

“Сьогодні виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповідає нам, як жити в нашій країні. 15 провідним кардіохірургам України запропонована робота за кордоном, і все "„завдяки" в.о. міністра охорони здоров’я. Так нехай краще поїде одна Супрун, а професіонали залишаться. Такі лікарі, як Тодуров, — це гордість країни, а міністр Супрун — її ганьба”, - наголосив депутат.

Він зазначив, що безкоштовне медобслуговування — конституційне право українців.

“Я нагадаю всім цим ”управлінцям“, що право українця на безкоштовне медичне обслуговування прописано в Конституції України, а це означає, що жоден міністр не може скасувати Конституцію. А якщо це відбувається, значить, країна захоплена, і захоплена пройдисвітами. Тому ми тут”, - переконаний лідер партії "За життя".

Нагадаємо, конфлікт навколо Міністерства охорони здоров’я стався після того, як директор Інституту серця Борис Тодуров заявив про непрозорі закупівлі медикаментів з боку Міністерства охорони здоров’я і блокування роботи Інституту серця, яке призвело до смертей десятків тисяч українців.