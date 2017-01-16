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Сьогодні в Україні ліки коштують в 14 разів дорожче, ніж в Європі - В.Рабінович

Київ • УНН

 • 9174 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Робота нинішнього керівництва МОЗ приносить людям більше шкоди, ніж користі. Про це заявив народний депутат України та лідер політичної партії “За життя” Вадим Рабінович, виступаючи в понеділок 16 січня на акції в підтримку кардіохірурга Бориса Тодурова під стінами Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.

“Такі, як Супрун, знищать Україну. Сьогодні в Україні ліки коштують у 14 разів дорожче, ніж в Європі, — як таке може бути? Сьогоднішня політика Міністерства охорони здоров’я — це цілеспрямоване знищення народу України. І ми не будемо цього терпіти”, - сказав В.Рабінович.

За його словами, “над країною, над здоров’ям її населення ставлять величезний експеримент”.

“Сьогодні виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповідає нам, як жити в нашій країні. 15 провідним кардіохірургам України запропонована робота за кордоном, і все "„завдяки" в.о. міністра охорони здоров’я. Так нехай краще поїде одна Супрун, а професіонали залишаться. Такі лікарі, як Тодуров, — це гордість країни, а міністр Супрун — її ганьба”, - наголосив депутат.

Він зазначив, що безкоштовне медобслуговування — конституційне право українців.

“Я нагадаю всім цим ”управлінцям“, що право українця на безкоштовне медичне обслуговування прописано в Конституції України, а це означає, що жоден міністр не може скасувати Конституцію. А якщо це відбувається, значить, країна захоплена, і захоплена пройдисвітами. Тому ми тут”, - переконаний лідер партії "За життя".

Нагадаємо, конфлікт навколо Міністерства охорони здоров’я стався після того, як директор Інституту серця Борис Тодуров заявив про непрозорі закупівлі медикаментів з боку Міністерства охорони здоров’я і блокування роботи Інституту серця, яке призвело до смертей десятків тисяч українців.

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