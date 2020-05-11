Сегодня в Украине будет тепло до +28, без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в Украине будет тепло, без осадков, в западных и южных областях днем местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 6-11°, днем 23-28°, на востоке около 20°. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
12 мая изменение погоды: в Украине, кроме юго-востока, грозовые дожди (в Карпатах с мокрым снегом), местами град, на большей части территории порывы ветра и шквалы 15-22 м/с; температура ночью 10-15°, днем около 20-ти, на юге и востоке до 26°, в западных областях 12-17°.
13 мая ослабление ветра, прекращение осадков и прохладно: ночью плюс 1-6 (в Карпатах заморозки), на юге и востоке 6-11° тепла; днем 12-17°, на юге до 20°.
В Киевской области и в Киеве сегодня без осадков осадков. Температура ночью 7-11°, днем 24-27°.
Напомним, метеорологи из-за пандемии столкнулись с нехваткой данных наблюдений за погодой.