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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине будет тепло до +28, без осадков

Киев • УНН

 • 12389 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в Украине будет тепло, без осадков, в западных и южных областях днем местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 6-11°, днем 23-28°, на востоке около 20°. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине будет тепло до +28, без осадков

12 мая изменение погоды: в Украине, кроме юго-востока, грозовые дожди (в Карпатах с мокрым снегом), местами град, на большей части территории порывы ветра и шквалы 15-22 м/с; температура ночью 10-15°, днем около 20-ти, на юге и востоке до 26°, в западных областях 12-17°.

13 мая ослабление ветра, прекращение осадков и прохладно: ночью плюс 1-6 (в Карпатах заморозки), на юге и востоке 6-11° тепла; днем 12-17°, на юге до 20°.

В Киевской области и в Киеве сегодня без осадков осадков. Температура ночью 7-11°, днем 24-27°.

Напомним, метеорологи из-за пандемии столкнулись с нехваткой данных наблюдений за погодой.

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