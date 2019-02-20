Сегодня в РФ продолжат судить украинских моряков

"Сегодня, 20 февраля, апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении шестой четверки военнопленных украинским моряков: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук", - написал Полозов.

Напомним, в Москве завершилось апелляционное заседание над пятью пленными украинскими моряками, которое снялось с дела из-за проблем с переводом документов на украинский язык.