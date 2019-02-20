Сегодня в РФ продолжат судить украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Апелляционной инстанцией Московского городского суда в среду, 20 февраля, будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты на решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении шестой четверки военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Сегодня, 20 февраля, апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении шестой четверки военнопленных украинским моряков: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук", - написал Полозов.
Напомним, в Москве завершилось апелляционное заседание над пятью пленными украинскими моряками, которое снялось с дела из-за проблем с переводом документов на украинский язык.