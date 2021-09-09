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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125964 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141498 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119006 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116715 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165746 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Сегодня в Париже состоится церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Сегодня в Париже состоится церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Киев  •  УНН

 • 43765 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Общенациональные почести актеру Жан-Полю Бельмондо во Франции отдадут сегодня, 9 сентября, на торжественной церемонии в парижском Доме инвалидов. Об этом пишет УНН.

Детали

Торжественные почести Бельмондо отдадут в четверг, 9 сентября, в парижском Доме инвалидов, который стал местом проведения не только военных церемоний, но и честь выдающихся людей Франции.

Два года назад, в сентябре, здесь произошла народная церемония прощания с президентом страны Жаком Шираком, а в начале октября 2018 последние национальные почести отдали классику французского шансона Шарлю Азнавуру.

Напомним

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет.

В понедельник вечером французские телеканалы поменяли свои программы, отдавая дань памяти Бельмондо. Первый канал TF-1 собрал у экранов более 3 миллионов зрителей фильмом "Баловень судьбы" (1988). За эту картину режиссера Клода Лелуша актер получил главную кинопремию Франции "Сезар". Ведущий общественный канал France 2 показал одну из культовых комедий с участием Бельмондо - "Ас из асов" (1982), собрав более 3,5 миллиона телезрителей.

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