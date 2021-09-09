Сьогодні в Парижі відбудеться церемонія прощання з Жан-Полем Бельмондо

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Урочисті почесті Бельмондо віддадуть в четвер, 9 вересня, в паризькому Будинку інвалідів, який став місцем проведення не тільки військових церемоній, а й вшанування видатних людей Франції.

Два роки тому, у вересні, тут відбулася народна церемонія прощання з президентом країни Жаком Шираком, а на початку жовтня 2018 року останні національні почесті віддали класику французького шансону Шарлю Азнавуру.

Нагадаємо

Жан-Поль Бельмондо помер у понеділок, 6 вересня, у віці 88 років.

У понеділок ввечері французькі телеканали поміняли свої програми, віддаючи данину пам’яті Бельмондо. Перший канал TF-1 зібрав біля екранів понад 3 мільйони глядачів фільмом “Улюбленець долі” (1988). За цю картину режисера Клода Лелуша актор отримав головну кінопремію Франції “Сезар”. Ведучий суспільний канал France 2 показав одну з культових комедій за участю Бельмондо — “Ас з асів” (1982), зібравши більше ніж 3,5 мільйона телеглядачів.