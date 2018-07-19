Сегодня в Киеве проведут заседание по возобновлению работы "Днепразота"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня состоится заседание Антимонопольного комитета относительно возобновления работы предприятия "Днепроазот". Об этом сообщает пресс-служба "Днепразота", передает УНН.
"19.07.2018 года в 10:00 в г.Киев состоится заседание АМК по вопросу возобновления работы предприятия АО "Днепразот" и устранения технических препятствий по запуску производства. В качестве приглашенных лиц на заседание АМК приглашены и руководители АО "Днепразот"", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее в "Днепразоте" заявили, что предприятие полностью готово запустить производство хлора и дать первую партию продукции через два дня.
Напомним, 15 июня АО "Днепразот" прекратило свою деятельность. Предприятие производит и поставляет жидкий хлор и соляную кислотц, которые необходимы для очистки воды.
У "Киевводоканала" запас хлора остался только на 1 месяц.