Сьогодні в Києві проведуть засідання щодо відновлення роботи "Дніпроазоту"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні відбудеться засідання Антимонопольного комітету щодо відновлення роботи підприємства "Дніпроазот". Про це повідомляє прес-служба "Дніпроазоту", передає УНН.
"19.07.2018 року о 10:00 в м. Київ відбудеться засідання АМК з питання відновлення роботи підприємства АТ "Дніпроазот" і усунення технічних перешкод по запуску виробництва. В якості запрошених осіб на засідання АМК запрошені і керівники АТ "Дніпроазот"", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше у "Дніпроазоті" заявили, що підприємство повністю готове запустити виробництво хлору і дати першу партію продукції через два дні.
Нагадаємо, 15 червня АТ “Дніпроазот” припинило свою діяльність. Підприємство виробляє і постачає рідкий хлор і соляну кислоту, які необхідні для очищення води.
У “Київводоканалу” запас хлору залишився лише на 1 місяць.