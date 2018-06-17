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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 114379 просмотра

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8 марта, 13:20 • 144324 просмотра

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Сегодня в Киеве ожидается гроза

Сегодня в Киеве ожидается гроза

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Днем в воскресенье в столице ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-слжужба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, передает УНН.

"Днем 17 июня в столице ожидается кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении.

Всего в воскресенье в Киеве переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/с, температура 26-28 градусов.

Как сообщал УНН, 14 июня во время грозы 34-летнюю женщину смертельно травмировала ветка дерева. Трагический инцидент произошел на улице Голосеевской. Погибшей оказалась жительница Сумской области.

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