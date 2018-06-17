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Сьогодні в Києві очікується гроза

Сьогодні в Києві очікується гроза

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Вдень у неділю у столиці очікується гроза. Про це повідомляє прес-слжужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр, передає УНН.

“Вдень 17 червня у столиці очікується короткочасний дощ та гроза”, — сказано у повідомленні.

Загалом у неділю в Києві буде мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м/с, температура 26-28 градусів.

Як повідомляв УНН, 14 червня під час грози 34-річну жінку смертельно травмувала гілка дерева. Трагічний інцидент стався на вулиці Голосіївській. Загиблою виявилася жителька Сумської області.

Українські Національні Новини

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