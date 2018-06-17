Сьогодні в Києві очікується гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Вдень у неділю у столиці очікується гроза. Про це повідомляє прес-слжужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр, передає УНН.
“Вдень 17 червня у столиці очікується короткочасний дощ та гроза”, — сказано у повідомленні.
Загалом у неділю в Києві буде мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м/с, температура 26-28 градусів.
Як повідомляв УНН, 14 червня під час грози 34-річну жінку смертельно травмувала гілка дерева. Трагічний інцидент стався на вулиці Голосіївській. Загиблою виявилася жителька Сумської області.