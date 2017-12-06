Сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня, 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины. Праздничный день в честь ВСУ установлен соответствующим постановлением в 1993 году. Дата связана с принятия Закона "О Вооруженных Силах Украины" в 1991 году. Об этом сообщает УНН.
Отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В армии проходят торжественные собрания, церемония вручения государственных наград и праздничный концерт.
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По традиции, каждый год президент Украины поздравляет всех сотрудников украинской армии, отмечая значительную роль этих людей в поддержке Украиной своего независимого статуса.
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Ежегодно, начиная с 2009 года ко Дню Вооруженных сил Украины присуждаются две премии имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства в размере 10 тыс.гривен.
Напомним, этой осенью на срочную службу призовут 12 460 новобранцев.