Сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил Украины

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 512 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13968 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93809 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109293 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129667 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106242 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107951 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113194 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117412 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123196 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил Украины

Сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил Украины

Киев  •  УНН

 • 22817 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня, 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины. Праздничный день в честь ВСУ установлен соответствующим постановлением в 1993 году. Дата связана с принятия Закона "О Вооруженных Силах Украины" в 1991 году. Об этом сообщает УНН.

Отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В армии проходят торжественные собрания, церемония вручения государственных наград и праздничный концерт.

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По традиции, каждый год президент Украины поздравляет всех сотрудников украинской армии, отмечая значительную роль этих людей в поддержке Украиной своего независимого статуса.

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Ежегодно, начиная с 2009 года ко Дню Вооруженных сил Украины присуждаются две премии имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства в размере 10 тыс.гривен.

Напомним, этой осенью на срочную службу призовут 12 460 новобранцев.

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