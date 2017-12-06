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Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил України

Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил України

Київ • УНН

 • 22825 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні, 6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил України. Святковий  день в честь ЗСУ встановлений відповідною постановою в 1993 році. Дата пов'язана з прийняття Закону "Про Збройні Сили України" в 1991 році. Про це повідомляє УНН.

Відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, божественною літургією. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення державних нагород та святковий концерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Дня ЗСУ нагородами Міноборони будуть відзначені понад 1 тисячі військових

За традицією, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії, відзначаючи значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу.

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Щороку, починаючи з 2009 року до Дня Збройних сил України присуджуються дві премії імені Богдана Хмельницького за найкраще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в розмірі 10 тис.гривень.

Нагадаємо, цієї осені на строкову службу призвуть 12 460 новобранців.

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