Сегодня в столице будет перекрыто движение транспорта на ул. Трублаини и ул. 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. 4 мая, до 21:00 в связи с ремонтом дорожного покрытия будет полностью ограничено движение транспорта на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до ул. 9 Мая) и ул. 9 мая (от ул. Николая Трублаини к просп. Академика Королева). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Сегодня, 4 мая, в 21:00 в связи с ремонтом дорожного покрытия будет полностью ограничено движение транспорта на ул. Николая Трублаини (от кольцевого перекрестка с ул. Симиренко до ул. 9 Мая) и ул. 9 мая (от ул . Николая Трублаини к просп. Академика Королева)", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, а также учитывать эту информацию, планируя свой маршрут.
Как сообщал УНН 28 апреля, на Оболонском проспекте и ул. Героев Днепра в Киеве ограничат движение транспорта.