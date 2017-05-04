Сьогодні у столиці буде перекрито рух транспорту на вул. Трублаїні та вул. 9 Травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. 4 травня, до 21:00 у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття буде повністю обмежено рух транспорту на вул. Миколи Трублаїні (від кільцевого перехрестя з вул. Симиренка до вул. 9 Травня) та вул. 9 Травня (від вул. Миколи Трублаїні до просп. Академіка Корольова). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Сьогодні, 4 травня, до 21:00 у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття буде повністю обмежено рух транспорту на вул. Миколи Трублаїні (від кільцевого перехрестя з вул. Симиренка до вул. 9 Травня) та вул. 9 Травня (від вул. Миколи Трублаїні до просп. Академіка Корольова)", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом, а також враховувати цю інформацію, плануючи свій маршрут.
Як повідомляв УНН 28 квітня, на Оболонському проспекті та вул. Героїв Дніпра у Києві обмежать рух транспорту.