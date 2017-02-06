Сегодня в Киеве зафиксировали уже около 180 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 16:30 в Киеве произошло почти 180 ДТП. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной патрульной полиции.
"По предварительной информации, с 6:00 до 16:30 было зафиксировано 178 ДТП", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева
Правоохранители также уточнили, что в двух ДТП есть пострадавшие, но подробности аварий и количество травмированных не сообщили.
Напомним, 6 февраля из-за дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Троещина в Киеве остановились троллейбусы.