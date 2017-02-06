Сегодня в Киеве зафиксировали уже около 180 ДТП

"По предварительной информации, с 6:00 до 16:30 было зафиксировано 178 ДТП", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева

Правоохранители также уточнили, что в двух ДТП есть пострадавшие, но подробности аварий и количество травмированных не сообщили.

Напомним, 6 февраля из-за дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Троещина в Киеве остановились троллейбусы.