Сьогодні у Києві зафіксували уже близько 180 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 16:30 у Києві трапилося майже 180 ДТП. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної патрульної поліції.
"За попереднью інформацією, з 6:00 до 16:30 було зафіксовано 178 ДТП", - повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва
Правоохоронці також уточнили, що у двох ДТП є потерпілі, але подробиці аварій та кількість травмованих не повідомили.
Нагадаємо, 6 лютого через дорожньо-транспортну пригоду у мікрорайоні Троєщина у Києві зупинилися тролейбуси.