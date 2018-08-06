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Сегодня в Киеве ожидаются кратковременные ливни и грозы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В понедельник, 6 августа, в столице Украины ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Об этом сообщили со ссылкой на синоптиков в КГГА, передает УНН.

“В Киеве 6 августа ожидается кратковременный дождь, местами гроза”, — говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 6 августа, в столице переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с, температура днем ​​28-30 ° тепла.

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Ранее в Украине из-за гроз было объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, с 4 по 6 августа из-за чрезвычайной пожарной опасности в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, что мощные циклоны с Атлантики на протяжении последней декады июля вызвали подтопления в большинстве городов Украины, а также привели к кратковременному транспортного коллапсу в столице.

Как сообщал УНН, средняя месячная температура в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений.

При этом месячное количество осадков в августе 2018 года ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах — до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей и на юге страны, как сообщили синоптики, находятся в пределах нормы, на остальной территории — меньше средних многолетних значений.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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