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Сьогодні у Києві очікуються короткочасні зливи та грози

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У понеділок, 6 серпня, у столиці України очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Про це повідомили з посиланням на синоптиків у КМДА, передає УНН.

"У Києві 6 серпня очікується короткочасний дощ, місцями гроза", - йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

У понеділок, 6 серпня, у столиці мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 28-30° тепла.

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Раніше в Україні через грози оголосили штормове попередження. Крім того, з 4 по 6 серпня через надзвичайну пожежну небезпеку в Україні оголошено штормове попередження.

Зазначимо, що потужні циклони з Атлантики упродовж останньої декади липня спричинили підтоплення у більшості міст України, а також призвели до короткочасного транспортного колапсу у столиці.

Як повідомляв УНН, середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.

При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.

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