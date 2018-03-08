Сегодня в Киеве горел офис в одном из бизнес-центров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Сегодня в Киеве произошел пожар в офисном помещении одного из столичных бизнес-центров на улице Большая Васильковская. Спасатели ликвидировали пожар, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ ДСНС в Киеве.
По информации пресс-службы, сегодня в 12:25 в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковской.
“На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, в 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание. В 13:25 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 13:31 — ликвидирован”, - отметили в ведомстве.
Во время тушения пожара, как отмечается, спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23 этаже.
На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. Из-за пожара, по информации пресс-службы, погибших и травмированных нет.
Как сообщал УНН, во время ликвидации пожара в ужгородском общежитии эвакуировали 23 человек.