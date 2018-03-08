Сьогодні у Києві горів офіс в одному з бізнес-центрів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні у Києві сталася пожежа в офісному приміщенні одного зі столичних бізнес-центрів на вулиці Велика Васильківська. Рятувальники ліквідували пожежу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ ДСНС у Києві.
За інформацією прес-служби, сьогодні о 12:25 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Великій Васильківській.
“На місце події негайно прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, у 29-поверховому бізнес-центрі в одному з офісних приміщень на 23 поверсі виникло займання. О 13:25 пожежу на площі 50 кв. м було локалізовано, а о 13:31 — ліквідовано”, — зазначили у відомстві.
Під час гасіння пожежі, як зазначається, рятувальники евакуювали 10 осіб з сусідніх приміщень на 23 поверсі.
На місці події працювало 7 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу. Через пожежу, за інформацією прес-служби, загиблих та травмованих немає.
Як повідомляв УНН, під час ліквідації пожежі в ужгородському гуртожитку евакуювали 23 осіб.