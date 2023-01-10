Сегодня в Ивано-Франковской области жители могут слышать звуки взрывов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что сегодня, 10 января, украинские военные будут проводить учения, передает УНН.
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“К вниманию жителей области. Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов в время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения”, — отметила она.
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