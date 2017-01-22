Сегодня во Франции состоится первый тур праймериз Социалистической партии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В воскресенье во Франции состоится первый тур праймериз Социалистической партии. В результате праймериз в партии изберут двух кандидантив на пост президента, из которых впоследствии будет выбран один. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Избранный кандидат будет участвовать в президентских выборах, которые запланированы во Франции на 2017 год.
Участниками праймериз стали семь человек. Среди них - бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Нынешний президент Франсуа Олланд в выборах не участвует.
Второй тур состоится в течение недели после первого.
Однако, согласно опросам, у кандидата от социалистов будет не слишком много шансов выйти в заключительный тур на президентских выборах в мае.
Сейчас лидерами президентской гонки, согласно опросам, является бывший премьер консерватор Франсуа Фийон и лидер Национального фронта Марин Ле Пен.