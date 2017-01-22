Сьогодні у Франції відбудеться перший тур праймеріз Соціалістичної партії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У неділю у Франції відбудеться перший тур праймеріз Соціалістичної партії. В результаті праймеріз в партії оберуть двох кандидантів на посаду президента, з яких згодом буде обраний один. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.
Обраний кандидат братиме участь в президентських виборах, які заплановані у Франції нв 2017 рік.
Учасниками праймеріз стали семеро людей. Серед них — колишній прем’єр-міністр Мануель Вальс. Нинішній президент Франсуа Олланд у виборах не бере участь.
Другий тур відбудеться протягом тижня після першого.
Проте, згідно з опитуваннями, у кандидата від соціалістів буде не надто багато шансів вийти в заключний тур на президентських виборах в травні
Наразі лідерами президентських перегонів, згідно з опитуваннями, є колишній прем’єр консерватор Франсуа Фійон і лідер Національного фронту Марін ле Пен.