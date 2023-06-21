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Сегодня стартует молодежный Евро-2023: Украина начнет выступление матчем против Хорватии

Киев • УНН

 • 1243851 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Молодежная сборная Украины начинает свой путь на Евро-2023, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Сегодня стартует молодежный Евро-2023: Украина начнет выступление матчем против Хорватии

Детали

"Сегодня, 21 июня, в Румынии и Грузии начинается финальный турнир Евро-2023 (U-21), в котором примет участие и молодежная сборная Украины. Для нее это будет третий такой форум - после серебряной кампании 2006 года и не очень удачной попытки (последнее место в группе) 2011-го", - сообщили в УАФ.

С 7 июня команда Руслана Ротаня работала в Штирии и успела провести два спарринга: против Кувейта (U-23) — 2:0 и Ирландии (U-21) — 2:2. 19-го числа украинцы перебрались из Вены в Бухарест, где сыграют три поединка группового этапа финального турнира Евро-2023 (U-21).

Живет украинская делегация в отеле «Каро», который был резиденцией национальной сборной Украины во время Евро-2020 в июне 2021 года. Во вторник ряды сине-желтых пополнил квартет из национальной сборной (Трубин, Судаков, Мудрик, Ванат). Вчера молодежка провела предматчевую тренировку на арене «Рапид-Гулешти». Там она сыграет два поединка: 21-го — с Хорватией и 27-го — с Испанией. Еще один матч, с Румынией 24-го, подопечные Ротаня проведут на стадионе «Стяуа».

Сегодняшняя встреча с Хорватией начнется в 19:00 по киевскому времени. Трансляция пройдет на местных телеканалах общественного вещания.

Судить матч будет шведский рефери иракского происхождения Мохаммед Аль-Хаким.

Дополнение

Из каждой группы в четвертьфинал выходят по два лучших коллектива. При равном количестве очков прежде всего будут учитываться показатели в личных встречах (очки, разница мячей, количество забитых мячей), затем — общие разница и количество забитых мячей, дисциплинарные баллы и рейтинг сборной. Если две команды будут иметь одинаковое количество очков и одинаковую разницу мячей и претендовать на выход в плей-офф, в случае ничьей в их очном поединке в третьем туре будет пробиваться серия пенальти.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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