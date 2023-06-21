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Сьогодні стартує молодіжний Євро-2023: Україна розпочне виступ матчем проти Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Молодіжна збірна України починає свій шлях на Євро-2023, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Сьогодні стартує молодіжний Євро-2023: Україна розпочне виступ матчем проти Хорватії

Деталі

"Сьогодні, 21 червня, у Румунії та Грузії розпочинається фінальний турнір Євро-2023 (U-21), у якому візьме участь і молодіжна збірна України. Для неї це буде третій такий форум - після срібної кампанії 2006 року та не дуже вдалої спроби (останнє місце в групі) 2011-го", - повідомили в УАФ.

Із 7 червня команда Руслана Ротаня працювала у Штирії і встигла провести два спаринги: проти Кувейту (U-23) — 2:0 та Ірландії (U-21) — 2:2. 19-го числа українці перебралися з Відня до Бухареста, де зіграють три поєдинки групового етапу фінального турніру Євро-2023 (U-21).

Мешкає українська делегація в готелі «Каро», який був резиденцією національної збірної України під час Євро-2020 у червні 2021 року. У вівторок лави синьо-жовтих поповнив квартет із національної збірної (Трубін, Судаков, Мудрик, Ванат). Учора молодіжка провела передматчеве тренування на арені «Рапід-Гулешті». Там вона зіграє два поєдинки: 21-го — із Хорватією та 27-го — з Іспанією. Ще один матч, із Румунією 24-го, підопічні Ротаня проведуть на стадіоні «Стяуа».

Сьогоднішня зустріч із Хорватією розпочнеться о 19:00 за київським часом. Трансляція пройде на місцевих телеканалах суспільного мовлення.

Судитиме матч шведський рефері іракського походження Мохаммед Аль-Хакім.

Доповнення

З кожної групи до чвертьфіналу виходять по два найкращі колективи. За рівної кількості очок передусім братимуть до уваги показники в особистих зустрічах (очки, різниця м'ячів, кількість забитих м'ячів), потім — загальні різницю і кількість забитих м'ячів, дисциплінарні бали та рейтинг збірної. Якщо дві команди матимуть однакову кількість очок та однакову різницю м'ячів і претендуватимуь на вихід до плей-оф, у разі нічиєї в їхньому очному поєдинку в третьому турі пробиватиметься серія пенальті.

Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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